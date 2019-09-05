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Park halindeki cip gölete düştü

34 dakika önce

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü.

Park halindeki cip gölete düştü, System.String[]
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü.
Olay, akşam saatlerinde Keltepe Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gölet çevresine gelen Ümit C., 05 AZD 79 plakalı cipini park etti. Grup, piknik hazırlığı yaparken, iddiaya göre el freni çekilmeyen park halindeki cip ise aniden hareket ederek  gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı arama kurtarma timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balık adamlar tarafından su altında halat bağlanan cip, vinç yardımıyla göletten çıkarıldı.


- Amasya
Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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