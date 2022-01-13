PARK HALİNDEKİ CİP YANDI - Son Dakika

Antalya'da park halindeyken yanmaya başlayan cip, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki park halindeki cipin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar evin balkonundan çektikleri hortumla yaptı. Yangın, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın motor bölümünde büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.