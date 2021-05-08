PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de, elektrikli bisikletin ön göğüs kısmındaki cep telefonunu saniyeler içerisinde çalan G.A., yapılan takip sonucu yakalandı. Mimar Sinan Mahallesi'nde park halinde bulunan elektrikli bisikletin ön gözündeki cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. İş yerine ait güvenlik kamerası kaydını izleyen polis, bisikleti ile olay yerine gelip, elektrikli bisikletin ön göğüs kısmında bulunan cep telefonunu alarak uzaklaşan şüphelinin G.A. olduğunu belirledi. Yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alınan G.A.?nın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.