Park halindeki hafif ticari araç alev aldı - Son Dakika

Batman'da park halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Yangın büyümeden çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Batman'ın Cudi Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 47 PD 810 plakalı hafif ticari araç park halindeyken yanmaya başladı. Aracın ön tarafından yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına su ile müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alındığı araçta soğutma çalışması yapılırken, yangının büyüyüp yanındaki araçlara sıçramaması faciayı engelledi. Maddi hasarın meydana geldiği hafif ticari araçtaki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. - BATMAN