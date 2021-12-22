Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Nusrettin Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü aracını Turgut Reis Sokak üzerine park edip bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sokak üzerinden geçen vatandaşların fark ettiği dumanlar sonrasında Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Yangın sebebiyle çevrede bulunan diğer sürücüler de araçlarını bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler hafif ticari araçta çıkan yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, araç ise kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE