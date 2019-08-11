Son Dakika Haberleri: Park halindeki hafif ticari araç denize düştü
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Park halindeki hafif ticari araç denize düştü

1 saat önce

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, limanda park halindeyken bir anda hareket eden hafif ticari araç, denize düşerek dik durdu.

Park halindeki hafif ticari araç denize düştü, System.String[]
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, limanda park halindeyken bir anda hareket eden hafif ticari araç, denize düşerek dik durdu.
Olay, gece saatlerinde Kurucaşile Kum Mahallesi'ndeki limanda meydana geldi. Limanda park halinde bulunan 74 BP 064 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bir anda hareket etmeye başladı. Denize düşen hafif ticari aracın ön kısmı denize girerken, araç dik şekilde durdu. Çevredekilerin  ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler aracın sürücüsüne ulaşamadı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
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