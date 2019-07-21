Park halindeki hafif ticari araç yandı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki araç yandı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:38 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde park halindeki araç yandı.
Alınan bilgiye göre, Girmeli Mahallesinde park halindeki 47 NG 720 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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