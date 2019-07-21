Son Dakika Haberleri: Park halindeki hafif ticari araç yandı
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Park halindeki hafif ticari araç yandı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki araç yandı.

Park halindeki hafif ticari araç yandı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki araç yandı.
Alınan bilgiye göre, Girmeli Mahallesinde park halindeki 47 NG 720 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:38 Kaynak: AA
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