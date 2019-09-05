Son Dakika Haberleri: Park halindeki hafif ticari araç yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki hafif ticari araç yandı

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Park halindeki hafif ticari araç yandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesinde 1014 nolu sokakta İsmail Yavuz'a ait park halinde bulunan 06 AK 8889 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.


Aracın motor kısmında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Meydana gelen olayda araçta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İsmail Yavuz, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da LPG tankerinde yangın
Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki hafif ticari araç yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]