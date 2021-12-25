Üye Girişi
PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI - Son Dakika

PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI

25.12.2021 10:06

BURDUR'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.

BURDUR'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü. Fevzi Çakmak mahallesi 23074 sokakta park halindeki 15 DT 208 plakalı hafif ticari araçtan dün 17.00 sıralarında alev çıktığını görenler itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Alevlerden dolayı hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI
PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI
PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Tragger, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI - Son Dakika


"Türk Messi" için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek "Türk Messi" için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek         
10:07
Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı         
09:55
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı         
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor         
00:17
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar         
19:34
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş         
15:16
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım         
12:11
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27

Son Dakika Haberleri
10:06 "Türk Messi" için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek
10:06 Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı
09:54 Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı
09:46 Ne kadar alacaksınız? Emekli, memur, yaşlı, engelli, yakınına bakan! İşte oranlar
09:33 "Artık yoruldum" diyen Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sözler: Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum
09:33 Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı
09:33 Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 kişi yaralandı
09:31 Kredilerde "taahhütnameli" dönem! Kredi çekenler "döviz almayacağım" diye imza atıyor
09:23 Bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge veriler
09:15 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 10:13:26. #1.12#
SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement