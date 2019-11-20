Son Dakika Haberleri: Park halindeki hurda kamyon alev alev böyle yandı
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Park halindeki hurda kamyon alev alev böyle yandı

6 saat önce

Park halindeki hurda kamyon alev alev böyle yandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Park halindeki hurda kamyon alev alev böyle yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 946 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arazide sahibi tarafından kullanılmayan 34 YP 355 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kamyonu saran alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Park halindeki hurda kamyon alev alev böyle yandı

İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:59 Kaynak: İHA
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