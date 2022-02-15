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PARK HALİNDEKİ İKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

PARK HALİNDEKİ İKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

15.02.2022 20:39

UŞAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı.

UŞAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Deniz Çelik (19), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağında meydana geldi. Deniz çelik yönetimindeki 43 YC 858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptı. Sürücü Çelik otomobilde sıkışarak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekipler tarafından kurtarılan Çelik, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Atatürk Bulvarı, Otomobil, Kaza, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ İKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ İKİ ARACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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