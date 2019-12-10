Son Dakika Haberleri: Park halindeki iki araca otomobil çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki iki araca otomobil çarptı - Son Dakika

Park halindeki iki araca otomobil çarptı

6 saat önce

Kastamonu'da park halindeki iki araca otomobil çarptı.

Park halindeki iki araca otomobil çarptı, System.String[]

Kastamonu'da park halindeki iki araca otomobil çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Candaroğulları Mahallesi'nde hızını alamayan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar oluştu. Kaza anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde hızla gelen aracın, park halindeki araca çarptığı görülüyor. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İkiye ayrılan araçtan sağ çıktı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri
Kazada LPG tankı yerinden çıkan otomobile, elindeki sigarayla müdahale etti İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları anlattı: "Yaşamam büyük şans" Çorlu'daki tren kazası davasına küçük kızın sözleri damga vurdu: Benim babamı kim öldürdü?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 04:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki iki araca otomobil çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]