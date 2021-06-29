Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü - Son Dakika

Kırıkkale'de park halindeyken alevlere teslim olan iki dolmuş aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Selim Özer Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık alanda park halinde bulunan iki dolmuş aracından birinin motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sararken hemen yan tarafında park halinde bulunan diğer dolmuşa da sıçradı.

İlk olarak mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangında minibüsler alev topuna döndü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese giden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her iki araçtan yükselen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonrasında minibüslerdeki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 71 M 0189 ve 71 M 0172 plakalı dolmuş araçları hurdaya döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE