Son Dakika Haberleri: Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı
Son Dakika Güncel Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı

Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı

25 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde park halinde kamyon şarampole yuvarlandı.

Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde park halinde kamyon şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgilere göre, Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyü mevkiinde yol kenarına park edilen kamyon, sürücüsünün el frenini çekmeyeyi unutmasından dolayı şarampole yuvarlandı. Kamyonda kimsenin olmaması olası bir faciayi önlerken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Hakkari, Derecik, Umurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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