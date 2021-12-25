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Park halindeki kamyon yandı - Son Dakika

Park halindeki kamyon yandı

25.12.2021 18:12
Park halindeki kamyon yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki kamyon yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki kamyon yandı.

Olay, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.'ye ait 33 NKU 21 plakalı kamyondan önce dumanlar yükseldi, ardından hurda malzeme ve boya yüklü araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürürken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. - MERSİN

Park halindeki kamyon yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki kamyon yandı - Son Dakika


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