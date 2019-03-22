Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

20 dakika önce

Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü, System.String[]
Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, plakasız motosikletiyle Uşak Karma Deri Organize Sanayi Sitesi'nde ilerleyen Ahmet Sayan (52), deri fabrikasının önünde park halindeki 20 NT 459 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü Sayan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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