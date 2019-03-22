Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü
20 dakika önce
Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Uşak
'ta park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, plakasız motosikletiyle Uşak Karma Deri Organize Sanayi Sitesi'nde ilerleyen Ahmet Sayan (52), deri fabrikasının önünde park halindeki 20 NT 459 plakalı kamyona arkadan çarptı. Motosiklet
sürücüsü Sayan, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:06 Kaynak: AA
Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü
Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı
Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi
Nil Karaibrahimgil ve Kalben, Bir Kadının Darp Edildiği Mekandaki Konserlerini İptal Etti