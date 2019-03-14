Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletli Öldü
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk
Mahallesi'nden Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesine seyreden Zahit Arslan (40) kontrolündeki 10 EC 942 plakalı motosiklet, Narlıaltı mevkisinde park halindeki 59 DH 528 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Arslan'ın cenazesi, Küçükkuyu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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