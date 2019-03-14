Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletli Öldü

Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletli Öldü

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Park Halindeki Kamyona Çarpan Motosikletli Öldü, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine seyreden Zahit Arslan (40) kontrolündeki 10 EC 942 plakalı motosiklet, Narlıaltı mevkisinde park halindeki 59 DH 528 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Arslan'ın cenazesi, Küçükkuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Altınoluk, Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Güncel
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