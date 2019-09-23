Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
25 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:30 Kaynak: AA
İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Demir'in kullandığı 35 ZAS 08 plakalı otomobil, Torbalı- Kemalpaşa kara yolunun Ortaköy yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki mermer yüklü 35 TOB 32 plakalı kamyona çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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