Son Dakika Haberleri: Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

25 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Demir'in kullandığı 35 ZAS 08 plakalı otomobil, Torbalı- Kemalpaşa kara yolunun Ortaköy yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki mermer yüklü 35 TOB 32 plakalı kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Demir, Kemalpaşa, Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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