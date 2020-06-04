Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza sırasında otomobilin kaldırıma çıkarak savrulup çarptığı bir kreşin bahçe duvarında da hasar oluştu.

Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan Emre Ş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ankara 'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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