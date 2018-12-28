Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Kamyondan Mazot Çalarken Suçüstü Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Park Halindeki Kamyondan Mazot Çalarken Suçüstü Yakalanan Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki kamyonun yakıt deposundan mazot çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.

Park Halindeki Kamyondan Mazot Çalarken Suçüstü Yakalanan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki kamyonun yakıt deposundan mazot çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halinde olan bir kamyonun yakıt deposunu açan şahıs içerisindeki mazotu çalmak için kapağını zorlarken mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs gözaltına alınırken, şahsın mazot çalmada kullanmak için yanında getirdiği damacana ve hortumlara el konuldu.

Emniyete götürülen A.E. isimli şahsın benzer 29 suçtan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E. daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:52 Kaynak: İHA

Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa
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