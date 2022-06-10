Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi'nde park halindeki kamyondan mazot çalındığına dair ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde S.G. isimli şahıs Ş.G.'ye ait olduğu öğrenilen kamyondan mazot çalarken suçüstü yakalandı. S.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken yaklaşık 190 litre de mazot ele geçirildi. S.G. jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki kamyondan mazot çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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