Park halindeki kamyonet alev aldı
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Park halindeki kamyonet alev aldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki kamyonet bir anda alev alarak yandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Park halindeki kamyonet alev aldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde park halindeki kamyonet bir anda alev alarak yandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi
Mahallesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen park halindeki kamyonet, bir anda alev alarak yandı. Kamyonetten dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri araç yangınını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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