Park halindeki kamyonet, alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park halindeki kamyonet, alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki kamyonet, alev alev yandı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki kamyonette belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Park halindeki kamyonet, alev alev yandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki kamyonette belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Sümer Mahallesi 3'üncü Sanayi Sitesi'nde, park halindeki 09 KE 143 plakalı kamyonette, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Alevlerin sardığı kamyonet, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu BM Genel Sekreteri Guterres, Tevbe Suresi'nden ayet okuyarak mülteci haklarına dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Park halindeki kamyonet, alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]