Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi Karaman'da park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

KARAMAN - Karaman'da park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan 70 DL 202 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını fark eden Selim Eren isimli vatandaşın haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ön kısmı tamamen yanan kamyonet demir yığınına döndü. Vatandaşlık görevini yerine getirerek itfaiyeye haber verdiğini belirten Selim Eren, "Petrolden aracıma gaz aldıktan sonra giderken yol kenarında park halinde olan kamyonetin yandığını fark ettim. Önce polise, sonra da itfaiyeye haber verdim. Daha sonra polis ve itfaiye geldi. Gereken müdahale yapılarak araç söndürüldü" diye konuştu.

Polis, yanan kamyonetin sahibine henüz ulaşamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
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