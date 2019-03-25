Park Halindeki Kamyonetin Kasasından 60 Göçmen Çıktı
38 dakika önce
Park halindeki kamyonetin kasasından 60 göçmen çıktıVAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde park halindeki kamyonetin kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.
Park halindeki kamyonetin kasasından 60 göçmen çıktı
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde park halindeki kamyonetin kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde devriye görevini ifa ederken, şüphe üzerine park halinde bulunan 30 plaka sayılı kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kamyonetin kasasında 42 Afganistan ve 18 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yabancı uyruklu şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:57 Kaynak: İHA
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