PARK HALİNDEKİ KAMYONETLERİ ÇEKİCİYE YÜKLEYİP ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

PARK HALİNDEKİ KAMYONETLERİ ÇEKİCİYE YÜKLEYİP ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

İSTANBUL'da park halindeki kamyonetleri çekiciye yükleyerek çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da park halindeki kamyonetleri çekiciye yükleyerek çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin çekiciyle kamyonetleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Operasyon sırasında çalındıktan sonra çekiciyle götürüldüğü hurda dükkanında parçalanmaya hazırlanan bir kamyonet bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama

TAMİRCİYE GÖTÜRÜYORMUŞ GİBİ YAPARAK ÇEKİCİYE YÜKLEYİP ÇALMIŞLAR

Sancaktepe'de 18 Haziran tarihinde polise başvuran H.B. kamyonetinin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Aynı bölgede 20 Haziran tarihinde mağdur S.B.'ye ait bir başka kamyonet daha çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri yaptıkları incelemede her iki kamyonetin de bir çekiciye yüklenerek çalındığını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin çalacakları araçlara bozulmuş gibi yaklaştıkları tamirciye götürüyormuş gibi yaparak çaldıkları görüldü.

HURDACIYA BASKIN YAPILDI

Kamyonetin plakasını tespit eden ekipler kısa süre sonra çekiciyi, Sarıgazi mahallesinde seyir halindeyken tespit etti. Bir süre takip edilen çekicinin hurda dükkanına girdiği belirlendi. Bunun üzerine hurda dükkanına baskın yapıldı. Baskında içerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Dükkan içinde bir süre önce çalınan ve parçalanarak yedek parça haline getirilmeye hazırlanan bir kamyonet ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mahmut K. (26), Sercan T. (28)'nin kamyonetleri çaldıkları Ş. Ö., Y. Ö., R. B.'nin ise araçları parçalara ayırdıkları tespit edildi. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Ş.Ö., Y. Ö. ve R.B. serbest bırakıldı. Bir çok suçtan daha önce de gözaltına alındıkları tespit edilen şüpheliler Mahmut K. ve Sercan T. tutuklandı.

Sancaktepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:26 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa PARK HALİNDEKİ KAMYONETLERİ ÇEKİCİYE YÜKLEYİP ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:46 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu 15:05 Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:33 Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı 09:26 Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:25 Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 02:17 Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi 01:13 Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 21:28 Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
16:34
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
15:45
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:59:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PARK HALİNDEKİ KAMYONETLERİ ÇEKİCİYE YÜKLEYİP ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]