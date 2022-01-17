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Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı - Son Dakika

Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı

17.01.2022 17:37

BURDUR'da, park halindeki 2 kamyonun aküsünü çalan hırsızlık şüphelileri, 3'üncü kamyonun aküsünü zincirle bağlı olması nedeniyle çalamadı.

BURDUR'da, park halindeki 2 kamyonun aküsünü çalan hırsızlık şüphelileri, 3'üncü kamyonun aküsünü zincirle bağlı olması nedeniyle çalamadı. Polis, aküleri çalanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Burdur'da eski otogar alanında park halindeki 2 kamyonun aküleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Diğer kamyonun da aküsünü çıkarmaya çalışan hırsızlık şüphelileri, zincirle bağlı olduğu için çalamadı.

Kamyonuna evrak almak için gelen Ali Yanık (47), "Kumandaya bastım, kamyonum açılmadı. Aküleri çalmışlar" dedi.25 yıldır kamyon şoförlüğü yaptığını ve ilk defa aküsünün çalındığını anlatan Yanık, 4 bin lira civarında zararı olduğunu söyledi.Aküsü çalınan diğer kamyonun şoförü Mahmut Gümüş (22) de "Arabadan evrak almaya gelen dayım fark etmiş. Kendi arabasında akü çalınınca benim arabaya da bakmış. Benim akü de olmayınca aradı. Hırsızlık gece olmuş. Daha önce başıma böyle bir olay gelmedi. Aküyü 1700 liraya yeni almıştım" diye konuştu.Akü muhafazasını kıran hırsızların zincirli olduğu için aküyü çalamadığını anlatan İbrahim Eroğlu (51) ise "Kapakları kırmışlar ama zincir olduğu için benim aküleri sökememişler. Bir daha buraya araba park etmem" dedi.

Polis, aküleri çalanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı
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Ali Yanık, Otomobil, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı - Son Dakika
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