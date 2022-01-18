PARK HALİNDEKİ KAMYONLARIN AKÜSÜ ÇALINDI - Son Dakika

Burdur'da park halindeki iki kamyonun aküsünü çalan hırsızlar, üçüncü kamyonda akü zincirle bağlı olduğu için başarılı olamadı.

Burdur'da eski otogar alanında park halindeki iki kamyonun aküleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Üçüncü kamyonun aküsünü çıkarmaya çalışan hırsızlar akü zincirle bağlı olduğu için başarılı olamadı.

Kamyonuna evrak almak için gelen Ali Yanık (47) "Kumandaya bastım kamyonum açılmadı. Aküleri çalmışlar" dedi. 25 yıldır kamyon şoförlüğü yaptığını ve ilk defa aküsünün çalındığını anlatan Yanık, 4 bin lira civarında zararı olduğunu söyledi. Aküsü çalınan diğer kamyonun şoförü Mahmut Gümüş (22) de "Arabadan evrak almaya gelen dayım farketmiş. Kendi arabasında akü çalınınca benim arabaya da bakmış. Benim akü de olmayınca aradı. Hırsızlık bu gece olmuş. Daha önce başıma böyle bir olay gelmedi. Aküyü 1700 liraya yeni almıştım" diye konuştu.

Akü muhafazasını kıran hırsızların zincirli olduğu için aküyü çalamadığını anlatan İbrahim Eroğlu (51) ise "Kapakları kırmışlar ama zincir olduğu için benim aküleri sökememişler. Bir daha buraya araba park etmem" dedi. Polis aküleri çalanın yakalanması için çalışma başlattı.