Park halindeki kamyonun içinde neye uğradığını şaşırdı...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Park halindeki kamyonun içinde neye uğradığını şaşırdı...Kaza anı kamerada

Hızla gelen kamyonet yol kenarında park halindeki kamyoneti hurdaya çevirdi

Kazada 1 kişi yaralanırken park halindeki kamyonet sürücüsünün burnu bile kanamadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde içinde sürücünün bulunduğu park halindeki kamyonete arkadan çarpan kamyonet, çarptığı kamyoneti geldiği istikamete geri döndürdü.İki aracın da hurdaya döndüğü kazada çarpan kamyonetin sürücüsünün kolu kırılırken park halindeki kamyonet sürücüsünün burnu bile kanamadı. kaza anı ve çarpmanın şiddeti, çevredeki işlerlerinin gücenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Feci kazada kamyonet içerisinde bulunan araç sürücüsünün burnu bile kanamazken, diğer kamyonetteki yolcu kolundan yaralandı.

Kaza Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Fahri Nuri Yılmaz'ın kullandığı 07 YJH 34 plakalı kamyonet, Hatipler Yenimahalle mevkiinde karayolunun sağında park halindeki Serhat Şimşek'in kullandığı 07 N 3187 plakalı mermer yüklü kamyonete arkadan çarptı. Yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonetler çarpmanın şiddetiyle geldikleri yöne ters döndü. Araçların hurdaya döndüğü kazada 07 YJH 34 plakalı kamyonet'te yolcu olarak bulunan Furkan Yılmaz kolundan yaralanırken, park halindeki araç sürücüleri büyük şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.