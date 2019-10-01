- Park halindeki karavan minibüs alevlere teslim oldu

itfaiye gelene kadar vatandaş hortumla müdahale etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine Bağlı Kemalpaşa mahallesi Paşaören sokakta fark halinde olan karavan minibüs alevlere teslim oldu.

Alınan bilgilene göre olay Kemalpaşa mahallesi Paşaören sokakta meydana geldi. Erdoğan H ait 16 AY 0627 plakalı karavan minibüs sokak üzerinde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanların yüksekliğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştılar. Daha sonra gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde karavanda maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.