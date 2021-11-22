Park halindeki karavan patladı - Son Dakika

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- Park halindeki karavan patladı

NİĞDE - Niğde'de bir evin bahçesinde park halindeki karavanda patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen Aşağı Kayabaşı Mahallesi Tepebağları Armağan Melis Sokak'taki bir evin bahçesinde duran boş karavanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine, bölgeye çok itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye Ekipler, patlamanın karavanda bulunan tüpten kaynakladığı üzerinde duruyor.