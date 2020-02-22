Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu

7 saat önce

Karabük'te park halindeki bir kargo aracı elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu zarar gördü.

Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu, System.String[]

Karabük'te park halindeki bir kargo aracı elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre Bayır Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bir kargo şirketine ait araçtan bir anda dumanlar ve ardından alevler çıkmaya başladı. Bu sırada yoldan bir vatandaşın uyarısının ardından kargo çalışanları ve çevredeki esnaflar yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangının söndürüldüğü kargo aracında ise maddi hasar meydana gelirken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK

Menderes, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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