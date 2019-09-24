Park halindeki kepçe apartman bahçesine düştü
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın bahçesine düşen kepçe, 2 evde maddi hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:14 Kaynak: AA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın bahçesine düşen kepçe, 2 evde maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Çalıkuşu Mahallesi'nde doğalgaz çalışması için sokakta park halinde bulunan kepçe, henüz bilinmeyen nedenle kaymaya başladı ve yoldan, kot farkı bulunan bir apartmanın bahçesine düştü.
Kepçenin düşmesi sonucu 5 katlı apartmanın giriş ve birinci katındaki 2 daire zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi, kepçe de bahçeden vinçle çıkartıldı.
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