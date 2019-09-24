Son Dakika Haberleri: Park halindeki kepçe apartman bahçesine düştü
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Park halindeki kepçe apartman bahçesine düştü

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın bahçesine düşen kepçe, 2 evde maddi hasara yol açtı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın bahçesine düşen kepçe, 2 evde maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Çalıkuşu Mahallesi'nde doğalgaz çalışması için sokakta park halinde bulunan kepçe, henüz bilinmeyen nedenle kaymaya başladı ve yoldan, kot farkı bulunan bir apartmanın bahçesine düştü.

Kepçenin düşmesi sonucu 5 katlı apartmanın giriş ve birinci katındaki 2 daire zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi, kepçe de bahçeden vinçle çıkartıldı.

Park halindeki kepçe apartman bahçesine düştü

Karabağlar, Çalıkuşu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:14 Kaynak: AA
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