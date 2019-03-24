Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Lpg'li Araç Alev Alev Yandı

Park Halindeki Lpg'li Araç Alev Alev Yandı

1 saat önce

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park Halindeki Lpg'li Araç Alev Alev Yandı, System.String[]
Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler geceyi aydınlatırken, yangın nedeniyle vatandaşlarda paniğe kapıldı.

Yangın, 00.15 sularından Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Korucu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 34 VR 2948 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Alevler nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, park halindeki otomobillerini başka yere çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıkarken, polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Yangında yaralanan olmazken, olayın kundaklama olup olmadığı araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

Yeşilova, Küçükçekmece, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'de Çift Katlı Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı: 26 Kişi Can Verdi Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı "Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı! Komşuları Tarafından Şikayet Edilen Zanlı, Evine Gelen Polis Memurunu Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 05:02:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Lpg'li Araç Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]