Son Dakika Haberleri: Park halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü
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Park halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü

27 dakika önce

Park halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndüTOKAT - Tokat'ta alevlere teslim olan LPG'li otomobil patlama riskine karşı mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Park halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü

TOKAT - Tokat'ta alevlere teslim olan LPG'li otomobil patlama riskine karşı mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Perakende Mahallesinde park halinde olan Y.D.'ye ait 60 BU 961 plakalı otomobil alev aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, mahalle sakinlerinin de korku dolu anlar yaşadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.

Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
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