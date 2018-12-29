Park Halindeki Lpg'li Otomobil Yandı
1 saat önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde park halinde bulunan LPG'li bir otomobil, yanarak hurdaya döndü.
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde park halinde bulunan LPG'li bir otomobil, yanarak hurdaya döndü. Polis
ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Olay, Hürriyet Mahallesi
Orta Sokak üzerinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Faik Döşlü (45), 16 VF 630 plakalı otomobilini sokağa park edip evine çıktı. Park halindeki LPG'li otomobilde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracının yandığını gören Döşlü'nün komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile müdahale etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Otomobil tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:14 Kaynak: DHA
Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç, Kafenin Terasından Atlayıp Ağır Yaralandı
Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı
Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi