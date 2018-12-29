Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Lpg'li Otomobil Yandı

Park Halindeki Lpg'li Otomobil Yandı

1 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde park halinde bulunan LPG'li bir otomobil, yanarak hurdaya döndü.

Park Halindeki Lpg'li Otomobil Yandı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde park halinde bulunan  LPG'li bir otomobil, yanarak hurdaya döndü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Olay, Hürriyet Mahallesi Orta Sokak üzerinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Faik Döşlü (45), 16 VF 630 plakalı otomobilini sokağa park edip evine çıktı. Park halindeki LPG'li otomobilde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracının yandığını gören Döşlü'nün komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile müdahale etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Otomobil tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:14 Kaynak: DHA

İtfaiye, Orhangazi, Bursa, Güncel
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