Park halindeki LPG'li otomobilde yangın - Son Dakika

Park halindeki LPG'li otomobilde yangın
25.03.2021 13:47
Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi üzerinde park halinde bulunan Elvan Ö.'ye ait 42 AFN 573 plakalı LPG'li otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA
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