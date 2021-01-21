Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

21.01.2021 23:43

Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki lüks bir otomobil alev alev yandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki lüks bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Bursa istikametinde yol kenarında park halinde bulunan lüks bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Ekipler yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(İHA)

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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