Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı
Gemlik Küçükkumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi Doğan Sitesi karşısındaki boşlukta park halindeyken alev alan otomobil korku yaşattı.
Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 16 MAY 15 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrasında otomobilin motor bölümü ve iç donanımı kullanılmaz hale gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:50 - Kaynak: İHA
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