Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı Gemlik Küçükkumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi Doğan Sitesi karşısındaki boşlukta park halindeyken alev alan otomobil korku yaşattı.

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı

Gemlik Küçükkumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi Doğan Sitesi karşısındaki boşlukta park halindeyken alev alan otomobil korku yaşattı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 16 MAY 15 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrasında otomobilin motor bölümü ve iç donanımı kullanılmaz hale gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Otomobil, Gemlik, Bursa, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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