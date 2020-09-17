Park halindeki lüks otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 16 MAY 15 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrasında otomobilin motor bölümü ve iç donanımı kullanılmaz hale gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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