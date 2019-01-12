Park Halindeki Midibüs Alev Alev Böyle Yandı

Park halindeki midibüs alev alev böyle yandıMANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halinde bulunan bir midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki midibüs alev alev böyle yandı



MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halinde bulunan bir midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Sarıağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soma-Kırkağaç eski anayolu üzerindeki Kız Öğrenci Yurdu önünde park halinde bulunan Halil İbrahim Dereli'ye ait 45 HC 9694 plakalı midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliğine bağlı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını önledi. Kullanılamaz hale gelen araç hurda yığınına dönerken, yangını görenler korku dolu anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, aracın kundaklanma sonucu yanmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Yangını gören mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Abay, "Araba alev alev yandı. Çok üzüldük. İtfaiye gerekli müdahaleyi yapsa da araç tamamen yandı. İnşallah ilçemizde böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Gelmiş geçmiş olsun" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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