Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Midibüs Alev Alev Yandı

Park Halindeki Midibüs Alev Alev Yandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de park halindeki bir midibüs gece saatlerinde alev alev yandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de park halindeki bir midibüs gece saatlerinde alev alev yandı.

Bahçelievler, Merkez Mahallesi Efe Sokak'ta park halinde bulunan 34 BG 4639 plakalı midibüs gece saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre çalışma yaparken, polis çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güncel
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