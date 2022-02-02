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Park halindeki midibüs alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki midibüs alev alev yandı

02.02.2022 16:33
Park halindeki midibüs alev alev yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki midibüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki midibüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde eski odun deposu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan yolcu midibüsünün motor bölümünde elektrik kablolarından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Midibüsün motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yapılan ilk incelemede elektrik tesisatındaki kablolardan yangının çıktığı değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı. - KONYA

Park halindeki midibüs alev alev yandı
Park halindeki midibüs alev alev yandı
Park halindeki midibüs alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Midibüs, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki midibüs alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki midibüs alev alev yandı - Son Dakika
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