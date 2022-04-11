Son dakika... PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ZONGULDAK'ta park halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Midibüs kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki midibüs henüz bilinmeyen nedenle bir anda alevler içinde kaldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alev topuna dönen midibüse müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Soğutma çalışmasının yapıldığı midibüs kullanılmaz hale döndü. Yapılan araştırmada midibüsün uzun zamandır park halinde olduğu ve üzerinde plakasının bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.