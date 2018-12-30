Park Halindeki Midibüsün 8 Camını Kırdılar
1 saat önce
Samsun'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki sürücü kursuna ait midibüsün 8 camını, aynasını ve sileceklerini kırdı.
Samsun
'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki sürücü kursuna ait midibüsün 8 camını, aynasını ve sileceklerini kırdı.
Olay, Canik
ilçesinin Kuzeyıldızı Mahallesi Kefeli Parkı yanında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya eda kişiler park halinde bulunan bir sürücü kursuna ait midibüsün ön, arka ve yan camlar olmak üzere toplam 8 camı ile dikiz aynaları ve sileceklerini kırdı. Bunun üzerine olay polis haber verildi. Polis
olay yerinde inlemelerde bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:26 Kaynak: İHA
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