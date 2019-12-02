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Park halindeki minibüs alev aldı

6 saat önce

Nevşehir Sümer mahallesinde park halinde bulunan minibüsün alev alması paniğe neden oldu.

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Nevşehir Sümer mahallesinde park halinde bulunan minibüsün alev alması paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Sümer mahallesinde pazar alışverişi için 50 DH 190 plakalı minibüsün park halinde bırakan sürücünün minibüsü bir süre sonra alev aldı. Araç sürücüsü ve vatandaşların söndürmeye çalıştığı minibüs daha fazla yanmaya başlayınca olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen minibüs kullanılamaz hale gelirken minibüs sahibini ise çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurabildi.


İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57 Kaynak: İHA
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