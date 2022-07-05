Olay 5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki minibüs alev aldı - Son Dakika

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