Sorgun'un Aydınlıkevler Mahallesi Çekerek Caddesi'nde, sabaha karşı, Özdemir Çalışkan'a ait 38 KN 230 plakalı minibüste, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Çekerek, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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