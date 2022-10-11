PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS, ALEV ALEV YANDI

11.10.2022 11:59

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Sorgun'un Aydınlıkevler Mahallesi Çekerek Caddesi'nde, sabaha karşı, Özdemir Çalışkan'a ait 38 KN 230 plakalı minibüste, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Çekerek, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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