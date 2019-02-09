Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı
23 dakika önce
Sultanbeyli'de park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.
Sultanbeyli'de park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen minibüs, kullanılamaz hale geldi.
Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi Senem Sokak üzerinde bulunan bir minibüste Cuma günü sabah 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmında başlayan yangında alevler, minibüsün ön tarafını sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yenişehir İtfaiye ekibi, alevleri söndürdü.
Yangından sonra minibüs hurdaya dönerken, yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:34 Kaynak: İHA
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