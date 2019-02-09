Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Sultanbeyli'de park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Sultanbeyli'de park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen minibüs, kullanılamaz hale geldi.



Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi Senem Sokak üzerinde bulunan bir minibüste Cuma günü sabah 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmında başlayan yangında alevler, minibüsün ön tarafını sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yenişehir İtfaiye ekibi, alevleri söndürdü.



Yangından sonra minibüs hurdaya dönerken, yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Okul Önünde Lise Öğrencisini Taciz Eden Sapık, Polise Yakalandı

FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı

Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti