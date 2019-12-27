Park halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki minibüs alev alev yandı

6 saat önce

Sivas'ta park halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki minibüs alev alev yandı, System.String[]

Sivas'ta park halindeyken alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çekme belgeli minibüs, bilinemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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